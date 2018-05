TMW - Palombo: "Stagione positiva. Allenatore? Mi sto calando nella realtà"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Federico De Luca

Intercettato dai microfoni di Tuttomercatoweb a margine dell'evento 'Torneo Ravano-Coppa Paolo Mantovani', uno dei collaboratori tecnici di Marco Giampaolo, l'ex calciatore blucerchiato Angelo Palombo, ha parlato della sua esperienza da allenatore e della stagione della Samp: "La famiglia Mantovani è stata importante per me, sono legato in particolar modo a Francesca e Ludovica, ci conosciamo da tanti anni e sono sempre vicine a questi ragazzi, se ne dovrebbero fare di più di iniziative simili per avvicinare i ragazzi allo sport".

Come ti senti nei panni dell'allenatore?

"Non mi sono ancora calato in questa nuova realtà. Ho uno staff importante, da cui posso imparare tanto. Non è facile svestire i panni del calciatore ma ci sto riuscendo".

Come giudichi la stagione della Samp?

"Sicuramente positiva. Considerato come eravamo partiti, si può considerare tutt'altro che fallimentare".