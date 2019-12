Fonte: Andrea Piras

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata cruciale in casa Genoa. Oggi verrà ratificato il cambio di guida tecnica con Davide Nicola pronto a prendere il posto di Thiago Motta. Il comunicato dell’esonero sarà probabilmente contestuale a quello dell’arrivo dell’ex allenatore del Crotone, da ieri in città e pronto a firmare un contratto di sei mesi con opzione rinnovo in caso di salvezza. La firma sarà depositata in giornata e da domani Davide Nicola potrà dirigere il primo allenamento sulla panchina del Genoa.