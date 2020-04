tmw Pandur, baby star tra i pali del Rijeka. Contatti con Liverpool e Juventus

Ivor Pandur da Rijeka è considerato, in patria, il futuro dei pali della Croazia. Nazionale Under 19, il classe 2000 è nato e cresciuto nelle giovanili dell'HNK dove ha già esordito tra i professionisti. Dallo scorso dicembre ha conquistato i galloni da titolare della squadra e da gennaio non mancano i club che lo hanno visionato o i contatti tra entourage e reparto scouting delle grandi società. In Premier League, notizia degli ultimi giorni, il Manchester City sembra aver mandato un uomo al suo seguito ma secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, anche il Liverpool avrebbe visionato in Croazia il portiere del Rijeka. Non solo: sarebbe da registrare un contatto anche con la Juventus, da sempre attenta ai migliori prospetti del calcio internazionale.