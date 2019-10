TMW - Panucci: "Giampaolo ha vinto ma prima o poi lo esonerano"

Fonte: Dal nostro inviato a Furth, Andrea Losapio

Christian Panucci, ex milanista e storico ex Nazionale azzurro, ha parlato a margine della partita tra Leggende Germania-Italia finita 3-3:

Bello vedere che avete ancora voglia di dare tutto nonostante gli anni siano passati un po' per tutti...

"Quando entriamo in campo siamo ragazzini perché non vogliamo perdere mai. Quando ci mettiamo la maglia della Nazionale dobbiamo sempre onorarla anche a 50 anni. Abbiamo cercato di fare una partita seria anche se alla fine ci hanno beffato con il gol del pari".

Germania-Italia non è mai un'amichevole, è d'accordo?

"Alla fine l'importante è che ci siamo divertiti. E' chiaro che non vogliamo perdere mai, però abbiamo dimostrato grande amicizia.

Cosa vuole fare da grande?

"Io continuo a fare l'allenatore perché è un lavoro che amo da impazzire. Sto aspettando qualcosa di serio".

La situazione di Giampaolo al Milan sembra più che in bilico, cosa ne pensa?

"Ha vinto il Milan, bisogna solo vincere. Anche se l'allenatore tanto prima o poi verrà esonerato (ride). Ma dovevano vincere e così è stato, poi non conosco i piani dei rossoneri".

Si può dire che in Italia non abbiamo la cultura dell'attesa per quanto riguarda gli allenatori e che si guarda solo ai risultati nell'immediato?

"In Italia si vuole i risultati subito e alle prime difficoltà gli allenatori pagano. A Palermo, quando ero a fare il direttore, Zamparini voleva esonerare Mutti diverse volte ma io riuscii a portarlo avanti. Credo che un dirigente debba decidere di cambiare solo quando la squadra non sta più con l'allenatore, non solo per i risultati".