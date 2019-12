TMW - Paolo Berlusconi scherza: "Al Monza prenderei Joao Felix"

Fonte: Dall'inviato a Torino, Niccolò Ceccarini

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

"È un riconoscimento importante per mio fratello, è il presidente che ha vinto di più, credo al Mondo. Ha vinto 29 trofei, nessuno potrà mai gareggiare con lui in questo palmares. Bellissima manifestazione, ho conosciuto Joao Felix adesso, se avessimo il Milan sarebbe vestito di rossonero. Ho fatto un selfie con Mendes e Joao Felix, gliel'ho mandato a Galliani dicendogli di lasciar stare Ibrahimovic, abbiamo un altro giocatore interessante per il Monza. È bello scherzare, ma l'avventura del Monza - definita romantica da Galliani - non è uno scherzo. Vogliamo arrivare con il Monza, terza città della Lombardia, dove non è mai arrivata, cioè in Serie A".

Le prospettive ci sono tutte.

"Abbiamo una squadra forte, con un allenatore di scuola Milan. Due giocatori importanti per ogni ruolo, dieci punti di vantaggio. Ci sono tutte le premesse, però scaramanticamente non si può dire ad Adriano perché dopo Istanbul, con il 3-0 del primo tempo contro il Liverpool, mi picchia".

Ibrahimovic al Milan sarebbe una grande soluzione?

"Non può fare che bene, perché se è vero che molti giocatori a 38 anni sono finiti, ci sono le eccezioni. Lui lo è".

Umanamente che idea si è fatto di Gattuso al posto di Ancelotti?

"Sono professionisti, portano la tradizione Milan dovunque vadano. Vedere Ancelotti, che ha vinto dappertutto... si è trovato in una situazione in cui nella squadra si sono creati degli anticorpi. Gli voglio fare i migliori auguri, perché è sempre stato apprezzato. Gattuso seguirà le orme di Ancelotti, porta la sua ringhiosità, può risvegliare un ambiente che ha vissuto di troppo benessere: troppi successi, partite vinte, han fatto sedere i giocatori. Gattuso è eccezionale".

E il Milan di ora...

"Si vive di passato, di presente e di futuro. Tutti i tifosi, di tutte le squadre al mondo, possono invidiare. Ora è transizione, pensavamo di avere ceduto il Milan in ottime mani, visto che il ciclo era concluso, visto che tenere una squadra a questi livelli non è più da famiglia, ma società arabe, americane, petroldollari. Lo abbiamo lasciato in Europa League e adesso, per alcune decisioni non coerenti, ce lo troviamo in queste condizioni".