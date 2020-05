tmw Paolo Cannavaro: “Covid non è passato, manteniamo il vantaggio”

“Attenzione: il Coronavirus non è passato e non possiamo fare tutto ciò che ci piace”. Il monito, attraverso i microfoni di TuttoMercatoWeb arriva dal collaboratore tecnico del Guangzhou ed ex difensore di Napoli e Sassuolo, Paolo Cannavaro, intervistato per la rubrica “A tu per tu”.

Da oggi l’Italia riapre, ma Cannavaro, che ha vissuto i momenti più delicati in Cina, predica prudenza: “Dobbiamo abituarci a convivere con la mascherina e i controlli costanti. In questo momento qualche regola deve cadere, anche sulla privacy. Se vado in un bar e mi viene chiesto di fornire il numero di cellulare e qualche dato so che devo darlo per il bene mio e degli altri. Facciamo finta che sia una partita di calcio: in questo momento siamo tornati in vantaggio, cerchiamo di conservarlo per arrivare al periodo estivo e divertirci. Spero che la gente torni ad avere degli introiti per pagare le spese che sono comunque tante. Torniamo alla normalità, ma con il massimo rispetto delle precauzioni”.