TMW - Paratici è a Milano: mirino puntato sulla cessione di Emre Can

Fonte: Con la collaborazione di Ivan Cardia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Paratici è a Milano. L'uomo mercato della Juventus, dopo aver definito il passaggio al Cagliari di Marko Pjaca, sta lavorando in maniera fitta alla cessione del centrocampista tedesco Emre Can.

Utilizzato fin qui solo per 280 minuti ed escluso dalla lista Champions lo scorso agosto da Maurizio Sarri, Can non è il centrocampista adatto all'idea di calcio del tecnico toscano che in questa prima parte di stagione ha dato netta preferenza a calciatori come Rabiot e Bentancur, ma anche Khedira e Matuidi.

Per Can le porte dell'Allianz Stadium si sono improvvisamente chiuse dopo una prima stagione tutto sommato positiva e per questo motivo il giocatore è stato messo sul mercato.

Per acquistarlo, servono 30 milioni di euro e che il giocatore classe '93 - arrivato nell'estate 2018 a parametro zero (commissione di circa 15 milioni di euro) - si abbassi un ingaggio da sei milioni di euro netti a stagione.

Condizione che Emre Can pur di non perdere il treno per l'Europeo è disposto ad accettare, magari spalmando in cinque anni l'attuale ingaggio. Condizione che però non basta per dare un'accelerata decisiva alla trattativa col Borussia Dortmund, per distacco il club più interessato al calciatore.

E' lui il calciatore individuato dalla dirigenza giallonera per sostituire Weigl, ma dopo l'investimento per Haaland il Dortmund deve prima far cassa. E può dare l'assalto al centrocampista tedesco solo dopo la cessione di Paco Alcacer, centravanti destinato a tornare in Spagna perché ai margini del progetto proprio dopo l'arrivo di Haaland dal Salisburgo.