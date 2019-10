Fonte: da Palazzo Vecchio, Firenze - Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato

Nel corso del suo intervento a TMW, Pierluigi Pardo ha parlato anche dello straordinario impatto avuto da Franck Ribery sul mondo Fiorentina e più in generale sul campionato di Serie A: "Ribery ha sbagliato ma ha chiesto scusa dopo la Lazio, si è dimostrato leader e lo è stato anche ieri a Reggio Emilia. Ha un'incidenza fondamentale, al Milan farebbe comodo uno come lui. Darebbe fiducia e coraggio agli altri. Sacchi parlava in questi termini di Gullit, del coraggio che dava allo spogliatoio e Ribery è questo tipo di giocatore".