TMW - Parigini: "Periodo no, ma buona prestazione. Alla pari con i tedeschi"

Fonte: Dal nostro inviato, Simone Lorini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il suo gol aveva illuso l'Italia Under-21, ma la Germania ha rimontato, battendo per 2-1 la squadra di Gigi Di Biagio. Vittorio Parigini commenta così la sconfitta di Reggio Emilia ai microfoni di RMC Sport: "Non ci aspettavamo questa sconfitta. Nel primo tempo abbiamo aggredito molto e siamo passati in vantaggio, poi siamo calati nella ripresa e sono stati bravi loro a vincere. È un periodo no, ma abbiamo disputato una buona partita. Ora ci rivediamo a marzo e cercheremo di tornare al successo. Il gol conta ma io cerco sempre di aiutare la squadra. Il Torino? Vorrei avere più spazio ma rispetto le decisioni del mister. Con Mazzarri ho un ottimo rapporto, è come un papà, mi aiuta e mi dà consigli. Il gap da Germania e Inghilterra non esiste, siamo alla pari e potevamo vincere entrambe le partite. Servirà attenzione, all'Europeo sarà diverso".