tmw Parma a caccia di terzini: l'Eintrachrt ha fissato per oggi la deadline per Durm

Giornata decisiva in casa Parma per l'eventuale acquisto del terzino Erik Durm, calciatore tedesco classe '92. L'Eintracht Francoforte ha infatti fissato per oggi la deadline per una eventuale cessione e, se non si troverà un accordo in questa giornata, toglierà il giocatore dal mercato 24 ore prima della chiusura della finestra estiva di calciomercato. Per il club emiliano sono queste ore di valutazione: tanti i laterali di difesa che la società sta valutando in queste ore, oltre a Durm ci sono Biancone, Malcuit e Karbownik.