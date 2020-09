tmw Parma a Krause, il closing si avvicina: giovedì appuntamento decisivo

Kyle Krause è sempre più vicino all'acquisto della maggioranza del Parma: la trattativa con il qatariota Al Mana si è molto raffreddata e in settimana, secondo quanto raccolto, è attesa la fumata bianca con la famiglia statunitense, proprietaria di Kum & Go, catena di retailer che l'anno passato ha fruttato al gruppo un fatturato di 2.8 miliardi di euro. Soldi che accrescono il patrimonio personale di una famiglia, che ha già investito in Italia, in una cantina, e nel calcio, ma in patria, per la precisione in Iowa. Ora il salto nel grande calcio europeo, con la trattativa per l'acquisizione del pacchetto di maggioranza del Parma Calcio 1913. Giovedì, in un noto studio legale di Milano, potrebbe consumarsi l'atto decisivo di un interesse mutatosi rapidamente in trattativa e che potrebbe presto trasformarsi in affare chiuso.