Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parma attivissimo sul mercato quest'oggi e dopo aver praticamente chiuso per Ciano e Laurini, è in arrivo anche l'accordo con il Napoli per Luigi Sepe e Alberto Grassi: 5 milioni di euro, stando a quanto da noi raccolto, per il ritorno dei due giocatori, già in biancocrociato nella passata stagione. Il portiere sarà un acquisto a titolo definitivo, mentre il centrocampista tornerà in prestito secco: un accordo definito nel pomeriggio di oggi.