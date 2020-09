tmw Parma alla famiglia Krause: in mattinata nuovo incontro, verso la fumata bianca

La trattativa per la cessione del Parma alla famiglia Krause fa passi avanti: in mattinata, secondo quanto raccolto da TMW, si è tenuto un nuovo incontro tra le parti, sempre più vicine alla fumata bianca. Rispetto a quanto scritto ieri, il closing potrebbe essere spostato di qualche ora ma comunque entro il fine settimana ci dovrebbe essere il passaggio dal notaio, per sancire il trasferimento delle quote societarie. A meno di clamorosi colpi di scena, tutto porta al lieto fine, a stelle e strisce.