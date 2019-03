© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Protagonista di una grande annata con la maglia della formazione under 17, Gabriele Artistico (16) parteciperà alla seduta di allenamento con la prima squadra, in programma questo pomeriggio a Collecchio. Artistico, nipote dell'ex attaccante Edoardo, è arrivato in Emilia la scorsa estate direttamente dall'Atletico 2000. Con la selezione giovanile dei ducali ha sinora segnato otto goal in sedici partite.