tmw Parma, asse di mercato con la Juve? Carli: "Se vogliamo crescere, cambiamo mentalità..."

Lunga intervista concessa ai taccuini di TMW da Marcello Carli. Da poco meno di un mese direttore sportivo del Parma, il dirigente toscano s'è raccontato ai nostri microfoni in un botta e risposta che questo pomeriggio verrà pubblicato nella sua versione integrale.

Carli ha parlato anche di un possibile asse di mercato con la Juventus. In questi giorni, s'è parlato molto di un possibile trasferimento da Torino a Parma di giocatori come Pjaca, Pellegrini, Nicolussi Caviglia e Correia. E sul tema il nuovo ds del Parma s'è così espresso: "Io credo che il Parma, se vuole cambiare mentalità, se vuole crescere, deve avere un asse con tutti e con nessuno. Deve andare a cercare dei profili che possano servire al Parma, e che magari possa servire alla Juve per farli crescere. Sì, abbiamo parlato di qualcuno di questi giocatori ma non di tutti, e stiamo valutando. Il nostro momento è molto particolare, la linea da prendere ce l'abbiamo in testa: piano A e piano B. E ora dobbiamo portare qualche profilo giovane, ma possibilmente giocatori su cui lavorare e non in prestito secco".

Domani alle ore 16 l'intervista integrale a Marcello Carli, nuovo direttore sportivo del Parma