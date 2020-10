tmw Parma, avanti i giovani. La società indica la strada: via gli over 30

Il nuovo Parma vara il rinnovamento, societario e non solo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, la proprietà americana avrebbe infatti dato un input chiaro per questi ultimi giorni di mercato: svecchiare la rosa a disposizione di Fabio Liverani. Partendo da alcune cessioni, anche eccellenti, tra gli over 30. Così, da qui alla chiusura e poi nei prossimi mesi, il ds Carli cercherà di ringiovanire: tra i possibili partenti, anche nomi di primo peso come Bruno Alves e Gervinho, così come Kucka, Iacoponi, Siligardi, Scozzarella e Laurini che, se non in questo mercato, potrebbero partire non troppo in là nel tempo. L'intenzione, come detto, è abbassare, anche nelle prossime sessioni, l'età media della squadra. Nessuno "da piazzare", per essere chiari. Ma se arriveranno offerte saranno ascoltate. E probabilmente accettate.