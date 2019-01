TMW - Parma, Baraye più vicino al Padova: gli aggiornamenti

Fonte: Raimondo De Magistris

L'incontro tra Parma e Padova per la cessione ai biancoscudati di Yves Baraye ha avvicinato le parti per la conclusione dell'affare. Il giocatore ha l'accordo con il club e i Ducali hanno dato il via libera alla cessione in prestito con diritto di riscatto. Unico ostacolo da superare da qui alla fine delle trattative è relativo al rinnovo di contratto che lo stesso Padova sta proponendo al giocatore e che vorrebbe chiudere prima di definire l'operazione.