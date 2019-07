TMW - Parma, Barillà: "Con i nuovi arrivati si è alzato il livello"

Fonte: dall'inviato a Prato allo Stelvio, Sebastian Donzella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dai giornalisti presenti in ritiro a Prato allo Stelvio, Antonino Barillà ha fatto il punto sul ritiro e sugli obiettivi futuri del Parma: “Quando è arrivata la chiamata del Parma non ho potuto rifiutare, ho sposato subito il progetto anche grazie al mio rapporto con il direttore Faggiano. Ho sposato questo progetto e sono contento dei risultati che sono arrivati”.

Com’è andato questo ritiro?

“Abbiamo fatto un bel ritiro, abbiamo lavorato, scherzato, provato cose nuove. I ragazzi nuovi si sono integrati subito nel gruppo che è la forza che ci ha contraddistinto l’anno scorso, quindi abbiamo subito cercato di farli integrare il prima possibile”.

Lucarelli ha detto che i nuovi arrivati devono guardare ai “vecchi”:

“I nuovi ragazzi sanno che sono venuti in famiglia importante, il Parma è una squadra importante, sanno che c’è bisogno di dare sempre il massimo anche in allenamento e da come si sono presentati sembrano aver capito la nostra mentalità”.

Si riparte dal 4-3-3:

“Stiamo provando molte cose, siamo ancora all’inizio e in questo momento si predilige lavorare sulla forza, sulla durata e sull’intensità dell’allenamento. Poi piano piano metteremo in campo ‘i numeri’ ma ora l’importante è immagazzinare benzina per partire bene”.

La squadra quest’anno è già quasi al completo:

“Rispetto all’anno scorso si è riusciti ad allestire prima la squadra, stiamo cercando tutti di dare il nostro contributo per arrivare pronti alla prima di campionato”.



Nelle probabili formazioni ultimamente non apparivi ma in realtà hai dato il tuo contributo. Qual è il tuo segreto?

“Io continuo a lavorare sempre, dare il 100% e provare a mettere in difficoltà il mister. Le decisioni poi le prende lui e io sono sempre a disposizione per tutto”.

Hai appena rinnovato:

“Ho rinnovato, sono contento di rimanere”.

D’Aversa ti sta provando anche terzino:

“Io mi metto a disposizione per tutto, l’importante è dare una mano ai compagni e farsi trovare pronto quando si è chiamati in causa, poi se devo fare il terzino o il centrocampista cambia poco, bisogna metterci sempre il massimo impegno”.

Il ritorno di Inglese ha portato una ventata di ottimismo:

“Noi aspettavamo Roberto e scherzavamo anche via messaggi. Sapevamo che voleva il Parma, era ottimismo a riguardo, e così è stato. E’ stato bravo il direttore a portarlo qui”.

Sta nascendo un Parma nuovo, cosa ti aspetti dall’anno prossimo?

“Mi aspetto di ricominciare come abbiamo lasciato, con un grande gruppo perchè formando un gruppo importante alla lunga i risultati vengono quindi lavoriamo soprattutto su quello. Poi le qualità dei singoli non si discutono, sono arrivati giocatori importantissimi quindi sarà un punto a favore nostro”.

Con l’aumento della qualità qual è il problema che potreste trovare?

“Andremo a migliorare. Quando arrivano giocatori di qualità si alza il livello anche negli allenamenti e sicuramente andremo a migliorare quanto di buono fatto l’anno scorso”:

Perché il secondo anno è più duro del primo?

“Io vivo alla giornata, lavoro tutti i giorni al massimo per migliorare quanto fatto prima quindi andiamo avanti giorno per giorno”.