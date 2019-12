TMW - Parma, Barillà: "Nelle difficoltà ci compattiamo, e il gruppo cresce"

Fonte: dall'inviato Andrea Piras

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Così Antonino Barillà, centrocampista del Parma, dalla zona mista del Ferraris dopo la vittoria ducale in casa della Sampdoria: "Vengo da un mese un po' difficile però stiamo stringendo i denti per colmare le assenze, ed oggi è andata bene. Abbiamo interpretato questa partita come l'avevamo preparata in settimana. Sapevamo che la Sampdoria deve essere rispettata per le qualità che ha, ma siamo stati bravi a sbloccare la partita e anche Sepe a parare il rigore. Pensiamo di partita in partita, poi tireremo le somme. Eravamo convinti di venire qui a fare il nostro gioco. L'abbiamo fatto per trenta minuti trovando il vantaggio e poi dopo abbiamo tenuto bene il campo, e potevamo pure chiuderla con qualche ripartenza in più. Bravi noi a non concedere e Gigi (Sepe, ndr) a parare il rigore che ci ha fatto vincere la partita".

Parma meglio quando è in difficoltà?

"Questo gruppo cresce giorno dopo giorno, stiamo lottando contro tante assenze: oggi mancavano Inglese e Scozzarella, ragazzi che in A fanno la differenza. Nelle difficoltà ci compattiamo sempre più e oggi è stata l'ennesima dimostrazione. Io invece sto cercando di togliermi qualche fastidio a una gamba".

I centrocampisti del Parma sanno fare tutti i ruoli...

"Gli interpreti cambiano ma il risultato è lo stesso: c'è rispetto e voglia di lottare per l'obiettivo".