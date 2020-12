tmw Parma-Bruno Alves, prove di rinnovo

Un campionato da protagonista. E un futuro, forse, ancora in maglia gialloblù. Il Parma e Bruno Alves trattano il rinnovo per un’altra stagione. Voglia di essere ancora protagonista e di chiudere la carriera in Italia, lavori in corso per proseguire insieme. Fino a quarant’anni. Bruno Alves e il Parma, prove di rinnovo fino al 2022...