Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma ha fatto uno scatto importante per quanto riguarda il mercato in entrata, col ds Faggiano che si è portato avanti per Vincent Laurini della Fiorentina. C'è l'accordo con l'esterno - secondo quanto raccolto da TMW -, il quale si libererà a zero dal club viola per poi firmare un triennale col Parma.