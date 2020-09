tmw Parma, cambio di proprietà all'orizzonte? Carli: "Sono sereno. Già pronti piano A e piano B"

Lunga intervista concessa ai taccuini di TMW da Marcello Carli. Da poco meno di un mese direttore sportivo del Parma, il dirigente toscano s'è raccontato ai nostri microfoni in un botta e risposta che questo pomeriggio verrà pubblicato nella sua versione integrale.

Il ds del Parma ha anche parlato del possibile passaggio delle quote di maggioranza del club all'imprenditore statunitense Kyle Krause. L'ha fatto in chiave mercato, dicendosi molto tranquillo per una situazione di cui era stato messo a conoscenza già al momento del suo arrivo: "Io ho la serenità di sapere che mi trovo in un ambiente di persone serie. Quando sono venuto mi hanno detto come stavano le cose, sono stati correttissimi, e io sono sereno perché so di essere circondato da persone serie e di livello. Questo mi dà la sicurezza di poter lavorare. Se ci saranno dei cambiamenti in società li affronteremo, se verrà gente con una visione ancora più futuristica della società sarà sicuramente ben accolta. Abbiamo già pronto piano A e piano B".

