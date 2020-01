Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Caprari va al Parma, dettagli che si stanno risolvendo in questi minuti per un altro colpo dei crociati, dopo Kurtic e Radu. 2,5 di prestito oneroso e diritto di riscatto a 10 per l'operazione tra crociati e blucerchiati. Battuta la concorrenza di SPAL e Sassuolo, l'italiano dunque si trasferisce alla corte di D'Aversa e aumenta la scelta per l'attacco gialloblù.