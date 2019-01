Fonte: Hanno collaborato Simone Lorini, Marco Conterio e Alessio Alaimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non c'è solo Bruno Alves nella serata del Parma. Il club ducale, molto attivo sul mercato, ha infatti bussato alla porta del Genoa per Romulo, aggiungendosi a una lunga lista di pretendenti. Sulle sue tracce, da tempo, anche Chievo e Lazio, coi biancocelesti in vantaggio sulla concorrenza; più di recente, oltre al Parma, si è aggiunta anche la SPAL. E alla finestra c'è anche il Milan. Complicato, comunque, convincere il Genoa, che considera soltanto un eventuale trasferimento a titolo definitivo. Tra stasera e domani, però, ultime ore di mercato. E il finale è tutto da scrivere.