TMW - Parma, contatto con Tavano. Si parla di Scaglia ed El Kaddouri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Incontro in mattinata fra la dirigenza del Parma e l'agente Diego Tavano. Sul piatto della discussione, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il futuro di Luigi Scaglia, laterale classe 1986 attualmente in prestito al Catania, e di Omar El Kaddouri, centrocampista ex Napoli oggi al PAOK Salonicco che potrebbe tornare in Italia durante questa sessione di mercato