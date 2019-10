TMW - Parma, Cornelius: "Segnare una tripletta in Serie A è incredibile"

Fonte: Antonio Parrotto

Andreas Cornelius, attaccante del Parma che con la sua tripletta ha steso il Genoa, ha parlato in zona mista. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Sono davvero felice, non me lo aspettavo ad inizio partita perché sono partita dalla panchina. Mi dispiace per Inglese ovviamente, ma sono stato chiamato in causa ed ho cercato di fare il massimo. Sono entrato a freddo, senza riscaldamento ed ho fallito la prima occasione: non è stato un buon inizio. Per fortuna ho avuto altre occasioni per segnare. Abbiamo iniziato bene la partita, il Genoa è una squadra forte, ma abbiamo preparato bene la partita dal punto di vista tattico ed abbiamo cercato di fare quello che ci ha chiesto mister D'Aversa. La gara con la SPAL è stata difficile, quando non giochiamo al 100% abbiamo problemi contro ogni squadra, perché la serie A è davvero complicata.

Il pallone della tripletta? Per me significa tantissimo, non avevo mai messo a segno una tripletta. Farlo in serie A è stato incredibile.

L'Inter? Ci aspetta una settimana piena di lavoro, vogliamo preparare al meglio la sfida. Per noi non c'è differenza se giochiamo contro una squadra di alta o bassa classifica, noi dobbiamo dare sempre il 100%.

Una dedica particolare? Ai miei nonni, per la prima volta sono venuti a vedermi dalla Danimarca, quindi dedico a loro la tripletta.

Obiettivi? Io voglio restare concentrato, ovviamente non posso segnare una tripletta ad ogni gara, ma voglio dare continuità alle mie prestazioni".