TMW - Parma, D’Aversa studia l’Inter. Il tecnico in tribuna a San Siro

Fonte: Simone Bernabei

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Notte di Champions League anche per il tecnico del Parma Roberto D'Aversa. In vista della sfida del weekend contro l'Inter di Antonio Conte, l'allenatore dei ducali ha assistito dal vivo al match di Champions dei nerazzurri contro il Borussia Dortmund. Appunti sicuramente interessanti per D'Aversa che ha visto la formazione meneghina imporsi contro una formazione di alto livello come quella allenata da Lucien Favre.