TMW - Parma, Da Cruz via al 100%. C'è la fila in B, opzioni anche all'estero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attacco del Parma potrebbe subire diverse modifiche in vista del mercato di gennaio, di certo un futuro diverso attende Alessio Da Cruz, attaccante olandese classe 1997 che è finito persino fuori squadra negli ultimi due mesi, dopo diversi attriti con D'Aversa. L'addio è certo, le offerte non mancano, bisognerà capire solo quale proposta convincerà maggiormente il club e il giocatore. Stando alle nostre indiscrezioni anche qualche club di Serie A avrebbe bussato alla porta di Faggiano, ma la priorità del Parma è garantire spazio al giocatore, che fu il grande investimento del mercato invernale di Serie B ma che ha mantenuto ben poco di ciò che prometteva al momento del suo arrivo dal Novara. Più facile insomma che il giocatore finisca il Serie B, dove Crotone, Brescia e Lecce, ma non solo, lo hanno richiesto, o magari all'esterno. Feyenoord e Utrecht lo riporterebbero volentieri in Eredivisie, attenzione anche alla pista spagnola, visto che Betis e Rayo Vallecano hanno chiesto informazioni.