tmw Parma, da domani centro sportivo aperto: allenamento facoltativo, senza staff

vedi letture

Come già messo in atto da Sassuolo e Bologna, anche il Parma da domani, mercoledì 6 maggio, mette a disposizione il proprio centro sportivo per i giocatori della prima squadra, che avranno la facoltà di proseguire l’attività individuale di mantenimento. Sarà dunque consentito agli atleti esclusivamente l’accesso ai campi, nel rispetto delle norme di distanziamento, mentre spogliatoi, palestra, uffici e tutti gli altri ambienti resteranno chiusi. Non saranno presenti l’allenatore e i collaboratori tecnici: la società è intervenuta dunque per dar molto ai giocatori che lo vorranno, l'allenamento individuale risulta infatti essere facoltativo, di sfruttare appieno le possibilità di Collecchio.