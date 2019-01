TMW - Parma, da Stepinski a Lapadula: il punto sull'attacco

Fonte: Raimondo De Magistris

Ultime sull'attacco del Parma raccolte dalla nostra redazione. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti per Facundo Ferreyra del Benfica: si ragiona sia su un prestito di sei mesi, sia su un prestito di 18, ma il tempo stringe ed è difficile chiudere. Nel frattempo, oggi il club ducale ci riproverà per Stepinski, ma il Chievo quasi certamente risponderà come le altre volte, ribadendo l'impossibilità della cessione. L'opportunità delle ultime ore può essere dunque Lapadula, che a differenza di quanto fatto con altre squadra al Parma non direbbe no.