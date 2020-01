TMW - Parma, Dermaku: "Delusione per il ko. Futuro? Voglio restare"

Fonte: Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kastriot Dermaku, difensore del Parma, commenta in zona mista la gara di Coppa Italia persa con la Roma:

"C'è delusione, la Coppa Italia è una prestazione prestigiosa. Abbiamo giocato contro una grande squadra che nella ripresa è venuta fuori, peccato. Abbiamo rischiato di passare in vantaggio prima, poi di pareggiare subito dopo il loro gol. Sono partite difficili, la Roma è una grande squadra: se concedi qualcosa, alla prima occasione vieni punito.

In campo tante seconde linee, ma la squadra ha giocato alla pari contro la Roma. Un segnale in vista della gara con la Juventus?

"Non è facile quando si cambiano tanti giocatori, però è importante per chi ha giocato meno. È stata una gara discreta, magari con qualche episodio poteva andare meglio, ma va bene così"

La prossima gara con la Juventus?

"Sarà una gara difficilissima, servirà una gara perfetta per giocare contro i campioni d'Italia."

Come valuti la tua prima parte di stagione?

"Sono molto contento, ho giocato 10 partite fra Coppa e campionato. Ad inizio anno non avrei pensato di trovare così tanto spazio. Non devo mollare, il campionato è ancora lungo".

C'è la possibilità di cambiare squadra durante il mercato di gennaio?

"Per adesso no, non ho parlato con nessuno. La mia intenzione è di restare qui, c'è un grande ambiente. Io voglio restare".