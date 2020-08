tmw Parma, domani niente raduno per Barillà: in settimana si trasferirà al Monza

Il Parma nella giornata di domani si ritrova per il raduno, anche se ancora non è stato ufficialmente nominato il nuovo tecnico al posto di D'Aversa, ma tra i presenti non ci sarà Antonino Barillà. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'esperto centrocampista è stato esentato, in quanto in settimana ci si attende il suo trasferimento ufficiale al Monza appena salito in Serie B.