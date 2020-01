Fonte: Michele Criscitiello

Due nomi per l'attacco del Parma, che dopo aver chiuso per Caprari cerca anche un centravanti per sopperire all'infortunio di Inglese. Secondo quanto raccolto da TMW, i ducali sarebbero al lavoro per uno tra Alessandro Matri del Brescia e Pietro Iemmello del Perugia.