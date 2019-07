Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Siamo ormai alle battute finali per l’ingaggio di Andreas Evald Cornelius da parte del Parma. Come raccolto dalla redazione di TMW, il club ducale ha chiuso la trattativa per l’ingaggio del centravanti danese dall’Atalanta. Al club orobico andranno 7.5 milioni di euro più 250mila euro di bonus, ai quali va aggiunto un 10% sulla futura rivendita del calciatore. Cornelius firmerà un contratto quadriennale a circa un milione di euro a stagione.