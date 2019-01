TMW - Parma ed Empoli su Matheus Savio del Flamengo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle ultime ore cresce l'interesse da parte di alcuni club di Serie A per il trequartista classe '97 di proprietà del Flamengo ma attualmente all'Alagoano Matheus Savio. Parma ed Empoli ci stanno pensando concretamente e proveranno a dare un'accelerata prima del gong di stasera. Ovviamente per tempi tecnici potrebbe anche tutto slittare a giugno, con queste due società che, a Milano, sono in contatto con il suo procuratore Francesco De Marco per capire la reale fattibilità dell'affare.