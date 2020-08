tmw Parma, entro il weekend la decisione sul nuovo ds: le ultime

vedi letture

Prosegue il casting in casa Parma. Dopo l’incontro con Dario Baccin il club gialloblu sta valutando anche Marcello Carli e Federico Cherubini con cui ci sono già stati dei contatti. Baccin ha da poco rinnovato con l’Inter per i prossimi due anni, è una delle prime scelte ma bisognerà trovare la giusta quadra con i nerazzurri con cui è stato già tracciato un programma per la prossima stagione. Tanto dipenderà anche dalla disponibilità dell’Inter, una volta che il Parma, eventualmente, avrà preso la decisione finale. Analoga situazione per Federico Cherubini, legato alla Juve anche per il futuro: da verificare la disponibilità dei bianconeri a liberarlo, difficile considerato il programma già tracciato. Carli dopo l’addio al Cagliari è la soluzione che appare più percorribile: nessun contratto in essere, eventualmente disponibilità immediata. Il Parma riflette, Baccin piace molto anche in virtù dei rapporti già consolidati, Cherubini è più di un’idea. E Carli è libero e sul mercato. Ore calde in casa Parma, entro il weekend arriverà la decisione...