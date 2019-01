© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato all'uscita della sede dell'Inter, dove ha avuto un colloquio durato circa un'ora. "Si parla, negli ultimi giorni di mercato si parla. Candreva idea? No, no, per nulla, credo non possa nemmeno venire, è un giocatore troppo importante. Non cerchiamo un esterno offensivo". A questo punto, con Bruno Alves verso la Juventus, c'è anche l'ipotesi Ranocchia: l'Inter però non vuole cederlo fino a giugno (e non contribuisce all'ingaggio, in caso di prestito), nonostante Sassuolo e Villarreal. In basso il video con le dichiarazioni del dirigente gialloblù.