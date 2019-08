Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

Il ritorno di Federico Dimarco e Alessandro Bastoni per chiudere il mercato: questa l'idea di Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, che è entrato qualche minuto fa nella sede dell'Inter, in Viale della Liberazione. Stando a quanto raccolto dal nostro inviato, l'argomento dell'incontro è il ritorno dei due difensori nel Ducato, che completerebbero la rosa di D'Aversa ma che sono importanti anche per Conte. Trattativa non semplice dunque, anche per ragioni di lista UEFA.