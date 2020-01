TMW - Parma, Faggiano: "Mai pensato di liberare Kulusevski già a gennaio"

© foto di Chiara Biondini

Nel corso dell'intervista rilasciata ai taccuini di TMW, il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano s'è a lungo soffermato su Dejan Kulusevski. E s'è espresso così sulla possibilità di far andare il giocatore alla Juventus già a gennaio: "Non abbiamo mai preso in considerazione questa opportunità - ha detto -. Abbiamo bisogno di lui a Parma e Kulusevski vuole concludere la stagione con noi. Vuole darci una mano fino alla fine".

Nella giornata di ieri, Kulusevski ha firmato un contratto con la Juventus che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° luglio.