TMW - Parma, Faggiano nella sede dell'Inter per il prestito di Esposito

Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, è arrivato da pochi minuti nella sede dell'Inter per discutere dell'eventuale prestito di sei mesi di Sebastiano Esposito. In attesa del report ufficiale per quel che riguarda le condizioni fisiche di Inglese i ducali si stanno comunque cautelando, anche se la trattativa per il giovane 2002 non sembra essere semplice.