Gianluca Caprari è sempre più vicino al Parma. L'accordo tra le parti è stato trovato e adesso manca soltanto l'ufficialità. In tutto questo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club ducale potrebbe non fermarsi qui: il direttore sportivo Faggiano e il suo braccio destro De Vito sono al lavoro per provare a chiudere un altro colpo last minute.