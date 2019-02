TMW - Parma, Faggiano: "Obiettivo salvezza. Per il resto ci sarà tempo"

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

A margine dell'evento "United for Genova", il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha parlato così dell'obiettivo stagionale del club, che qualcuno ha ipotizzato potesse essere diverso dalla permanenza in Serie A. Non secondo il dirigente ducale, che ai nostri inviati dice: "Dobbiamo pensare alla salvezza, perché prima della SPAL si parlava di altro e abbiamo fatto la frittata. Per cui noi pensiamo a guardarci alle spalle, per il resto c'è tempo ma non quest'anno, più avanti. Non bisogna illudere la città e la tifoseria".

Come si fa a frenare la città, a dire di non pensare a qualcosa in più?

"Ci penso io a dire di a non pensare ad altro. Stiamo facendo tanto per stabilizzarci in una categoria che competere alla città di Parma ma dobbiamo stare sempre coi piedi per terra, perché abbiamo con noi gente che ha sofferto e che non è stata pagata per più di un anno, quindi niente esaltazioni o depressioni. Il risultato con la Juve è importante, dopo venti minuti sembrava una gara senza speranze, invece la reazione c'è stata, come c'era stata con la SPAL. Contro gli estensi non siamo riusciti a concretizzare, seppur per poco, con la Juve invece sì. In uno stadio così importante e bello raggiungere un bel risultato e vedere tutti i ragazzi esultare è un bello spettacolo per il calcio".

Un dietro le quinte che vuole raccontare per il 3-3 ottenuto contro la Juve?

"E' stato un risultato voluto e cercato, non vi nascondo che speravo in un risultato positivo, avendo giocato lì col Siena contro Conte ed essendone uscito indenne. L'ho detto a me stesso, perché sono scaramantico ed è andata bene".

Si aspettava una crescita così esponenziale di Bastoni?

"Ci speravo. Abbiamo Gagliolo e Iacoponi che possono giocare centrali, sapevamo di poterli spostare e mettere Bastoni al centro. E' un professionista perfetto, sta sempre sul pezzo. Fuori dal campo non sembra così cattivo come è quando è indossa la maglia".

L'Inter è in difficoltà, che partita si aspetta sabato prossimo?

"Di certo avrei preferito un altro risultato ieri, ma l'Inter è l'Inter, può incappare in una giornata storta, come è successo all'andata contro di noi. Saranno arrabbiati, vorranno fare sempre meglio".