Parma, Faggiano: "Volevo Caputo, andrà tutto bene è il messaggio di tutti"

Ciccio Caputo, l’attaccante idolo del popolo del Fantacalcio e non solo, è una creatura di Daniele Faggiano dai tempi del Noicattaro. “Ci sentiamo spesso. C’è un rapporto stretto. Avevo fatto di tutto per prenderlo dall’Entella. Poi ci ho riprovato quando era all’Empoli, ma i costi erano eccessivi”. Lo ha detto a TuttoMercatoWeb intervistato per la rubrica “A tu per tu” il direttore sportivo del Parma. Il dirigente gialloblù ha poi commentato il cartello esposto dall’attaccante del Sassuolo in occasione della partita contro il Brescia (“andrà tutto bene”). “Poche righe, un piccolo grande gesto. Quel cartello parlava a nome di tutti: calciatori, allenatori e dirigenti. Dalla Serie A - ha concluso Faggiano - ai dilettanti”.