TMW - Parma, Gazzola al passo d'addio: lo aspetta l'Empoli

Fonte: da Milano, Ivan Cardia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marcello Gazzola è pronto per salutare il Parma. Il terzino destro classe '85 sta per andare all'Empoli: la formazione azzurra allenata da Bucchi ha vinto una folta concorrenza per aggiudicarsi il difensore di Borgo Val di Taro.