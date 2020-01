Fonte: Luca Esposito

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante Gervinho è ormai a un passo dall'addio al Parma. Il giocatore ivoriano è infatti arrivato a Milano dove ha incontrato Daniele Faggiano per risolvere gli ultimi dettagli per il suo trasferimento all'Al Sadd in Qatar. Un affare praticamente fatto a cui manca solo l'ufficialità.