© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La situazione può cambiare repentinamente, ma Gervinho va verso il reintegro nei prossimi giorni. Dopo il mancato trasferimento in Qatar - questione di soldi, con l'indecisione del giocatore sempre in sottofondo - l'ivoriano ha chiesto scusa al tecnico Roberto D'Aversa, ma nelle idee rimaneva sul mercato (fra Russia e Stati Uniti, per i mercati ancora aperto) e fuori rosa.

NO ALLE OFFERTE - Alcune situazioni si sono state presentate, ma sono proposte irricevibili da parte del Parma, altre dallo stesso Gervinho. Anche perché il problema razzismo è comunque sempre presente in buona parte delle tifoserie russe. In Major League Soccer ci sono stati dei sondaggi, ma l'ipotesi più probabile rimane un reintegro. Perché lo stipendio è di circa 1,5 milioni di euro fino al 2022, difficile tenerlo fuori completamente. Soprattutto considerando che la differenza fra lui e i suoi possibili sostituti è ancora tangibile.