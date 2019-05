TMW - Parma, Grassi: "Malumori? Nessuno, com'è iniziato l'anno è finito"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alberto Grassi, centrocampista del Parma, ha spiegato come non ci siano stati malumori nell'annata ducale, almeno nello spogliatoio con il tecnico D'Aversa. "In realtà di malumori nello spogliatoio nessuno, è sempre stato tutto tranquillo, come è inizato è finito. Personalmente io lo ringrazio perché mi sono rotto il ginocchio, mi è sempre stato vicino, mi chiedeva ogni giorno come andava la situazione del ginocchio, non posso certo parlare male di lui".