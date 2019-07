TMW - Parma, Hernani domani in Italia per le visite. I dettagli del contratto

Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Parma nelle ultime ore ha chiuso l'acquisto di Hernani, centrocampista brasiliano classe 1994 atteso domani in Italia per le visite e la firma col club ducale. Per il giocatore (arriva dallo Zenit di San Pietroburgo) in caso di riscatto da parte del Parma (scatta l'obbligo con la salvezza) è già stato trovato un accordo per ulteriori tre stagioni, quindi fino al 2023.