TMW - Parma, Iacoponi: "Ci abbiamo provato. Ma il Napoli è da Scudetto"

Fonte: dall'inviato Marco Frattino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Parma Simone Iacoponi ha parlato in zona mista dopo la sconfitta col Napoli. Questo quanto raccolto da TMW: "Sapevamo che il Napoli è una grandissima squadra che si giocherà lo Scudetto fino alla fine. Non eravamo venuti qua per fare una figuraccia e fino al 2-0 siamo stati in partita. In qualche modo ci abbiamo provato, ora dovremo essere bravi a resettare perché domenica c'è una gara fondamentale. Non siamo riusciti a ripartire e gestire bene alcune situazioni, anche se il gol subito all'inizio non ci ha aiutato. Il 2-0 poi ci ha tagliato le gambe. L'Empoli? Un'ottima squadra. Restiamo concentrati e umili, non sarà semplice ma in qualche modo dovremo venirne fuori. Noi Gervinho dipendenti? Non devo essere io a descriverlo. Per una squadra come la nostra è fondamentale e domenica ci darà una mano".