tmw Parma, il ds Faggiano: “Kulusevski, qualità da Juve. Chi non vorrebbe Giovinco?”

Il Parma apre a Sebastian Giovinco. “Chi non lo vorrebbe?”, dice a TuttoMercatoWeb intervistato per la rubrica “A tu per tu” il direttore sportivo gialloblù Daniele Faggiano. “Se n’era parlato ma se guardavamo il bilancio a gennaio, figuriamoci adesso. Il calciatore non si discute. Però non è facile...”. Faggiano spende parole di elogio per Kulusevski, che dalla prossima stagione sarà tesserato dalla Juventus: “Con lui stati bravi. Sia io che il mister eravamo decisi. L’allenatore ci ha messo del suo a farlo giocare in più ruoli. Ha sempre fatto bene. Può crescere, deve trovarsi a suo agio, ma ha voglia di lavorare e arrivare. E in più ha talento. Alla Juve quando hai queste caratteristiche ti fanno crescere e - dice il dirigente salentino - ti accolgono a braccia aperte”.